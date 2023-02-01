بريدة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واستُشارك لجنة رعاية السجناء وأسرهم "تراحم" بمنطقة القصيم في مهرجان الكليجا، الذي انطلقت فعالياته الخميس, بمدينة التمور ببريدة.وتمثلت مشاركة اللجنة بإقامة معرض مصاحب بمقر فعاليات المهرجان لتعريف الزوار والمشاركين باللجنة وأهدافها والبرامج والخدمات التي تنفذها للسجناء وأسرهم والمفرج عنهم، كدعم برامج التدريب المهني والفني داخل السجون والرعاية النفسية والاجتماعية والمساهمة في السداد عن المسجونين المعسرين، إضافة إلى دعم برامج الأسر المنتجة والرعاية التربوية والتعليمية لأبناء السجناء وأسرهم ومساعدة المفرج عنهم في إنشاء مشروعاتهم الصغيرة عبر دعمهم من الصناديق والجهات التمويلية الداعمة للمشروعات الناشئة والعمل على إيجاد فرص وظيفية لهم بالتنسيق مع القطاع الخاص.// انتهى //19:37ت م0196