جدة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسهنأ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على فوز المملكة باستضافة كأس أمم آسيا 2027 لأول مرة على الإطلاق.وأكّد الأمين العام أن المملكة، قادرة على تنظيم نسخة استثنائية وتاريخية من بطولة كأس أمم آسيا لما تتمتع به من خبرة واسعة وإمكانات كبيرة لاستضافة المناسبات العالمية، وذلك وفقاً لرؤية 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً للشباب والرياضة وتتطلع لتكون مركزاً عالمياً لمختلف الرياضات.// انتهى //19:38ت م0197