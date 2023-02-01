الرباط 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه المغربي محمد صديقي، وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ إبراهيم الذي يزور الرباط حاليًا.واتفق الجانبان على تفعيل الإتفاقيات الموقعة في المجال البيطري واستيراد اللحوم المجمدة والعمل على توقيع اتفاق للتعاون في مجال الصيد البحري وإحداث شراكة إستراتيجية لفائدة البلدين والإستفادة القصوى من المياه الاقليمية وحصة السودان من التونة والتدريب والاستفادة من الخبرات المغربية، كما اتفق الوزيران على ضرورة وضع برامج عمل تنفيذية لهذه الاتفاقيات.// انتهى //19:39ت م0198