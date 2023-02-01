المدينة المنورة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي , اليوم، حلقة نقاش إعلامية لتعزيز التعاون وتبادُل الخبرات في الصناعة الإعلامية خلال شهر رمضان، بحضور منسوبي إدارة الاتصال والشؤون الإعلامية بوكالة شؤون المسجد النبوي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.وأوضح وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية الدكتور سعد الأسمري أن اللقاء يأتي لتبادل الخبرات والاستفادة من المقترحات لصناعة إعلامية متميزة في شهر رمضان المبارك، تُقدّم من خلالها الخدمات النوعية التي تبذُلها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بأبهى حلة.وناقش اللقاء عددًا من الأفكار والأساليب الإعلامية الحديثة والتي تُسهم في إبراز مايُقدّم في المسجد النبوي من خدمات، ويُسلّط الضوء على الجوانب الروحانية والايمانية للمسجد النبوي خلال الشهر الكريم ومايحويه المسجد النبوي من إرث ومعالم، كما ناقش الحضور تعزيز التواصل الإعلامي بين الوكالة والجهات الإعلامية بما يواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.// انتهى //19:49ت م0201