القاهرة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأدانت جامعة الدول العربية، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لهجماته "المميتة" وتدابيره "العقابية" ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال أعدمت خلال الشهر الماضي 35 فلسطينياً من بينهم 5 أطفال وسيدة وإصابة مئات آخرين، كما أطلقت العنان لقطعان المستوطنين لتنفيذ اعتدائهم على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في إطار العدوان المتصاعد الذي تشنه قواته ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني.وأضاف السفير أبو علي أن سلطات الاحتلال ترتكب مجازر وتقوم بهدم المنازل والمؤسسات والممتلكات الفلسطينية في القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية على نطاق واسع بتصعيد غير مسبوق ومعلن بصورة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، محذراً من خطورة هذه المجازر وتداعياتها، محملاً سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن ارتكابها.وطالب الأمين العام المساعد المجتمع الدولي بمؤسساته الأممية وهيئاته المعنية بحقوق الإنسان التحرك الفوري لدعم القانون الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة.// انتهى //19:52ت م0202