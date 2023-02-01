الجزائر 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة, اليوم بالرئيس المشارك للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري, الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية, اللواء مبارك سعيد غافان الجابري.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون العسكري بين البلدين, كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:54ت م0203