الرباط 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.62 %، عند 10.212,03 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.86 % ليستقر عند 818,49 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.94 % بمجموع 777,35 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 1.04 % بمجموع 9.390,23 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 273 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 534 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:45ت م0210