الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسبحث معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي - اليوم- مع معالي نائب وزير الدفاع الوطني في جمهورية تركيا محسن دارا، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الشقيقين.واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات التي عُقدت في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة في الرياض، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه، كما بحث الجانبان، عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وكان معالي رئيس هيئة الأركان العامة قد استقبل اليوم نائب وزير الدفاع الوطني التركي، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليًّا.حضر المباحثات، مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة السعودية، ومن الجانب التركي، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي.// انتهى //21:03ت م0212