الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسحدَّد الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر يوم 23 فبراير موعداً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي 2023، وذلك بانطلاق الحدث الأكبر "دوري الأندية الممتازة" بمشاركة 12 نادياً للبلياردو في نسخته الثانية بنظام الذهاب والإياب.فيما تنطلق النسخة الأولى من دوري الدرجة الأولى بمشاركة 10 أندية للبلياردو بنظام الذهاب والإياب، ويقام دوري الدرجة الثانية بنظام التجمع بمشاركة 25 نادياً للبلياردو.وتم تصنيف الأندية في الدوريات بناء على نتائجهم في النسخة الأولى من دوري الأندية الذي أقيم للمرة الأولى في الموسم الماضي 2022.ويقام في موسم 2023 دوري الأندية للسيدات، وكذلك دوري الأندية لدرجة الناشئين، ودوري للسنوكر لدرجة الكبار ودرجة الناشئين، ودوري الأندية لدرجة البراعم والأشبال.وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أن الموسم الماضي شهد انطلاق النسخة الأولى من دوري الأندية وتم تحقيق العديد من المكتسبات بسبب مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة مثلوا 50 نادياً، مشيراً إلى نجاح الاتحاد في إدخال اللعبة إلى الأندية، وأصبح اللاعبون تحت مظلة الأندية.وأفاد أنه في هذا الموسم تم تصنيف الدوري بناء على نتائج النسخة الأولى، وتم وضع دوري الدرجة الممتازة ودوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية .// انتهى //21:03ت م0213