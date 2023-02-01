الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسوقَّعَت هيئة فنون العمارة والتصميم مذكرة تفاهم مع شركة "التنفيذي" للتعاون المشترك عبر اعتماد ميثاق الملك سلمان العمراني في إبراز الهوية العمرانية، وإثراء المحتوى الثقافي، وتعزيز تجربة الضيوف في صالات "التنفيذي" في مختلف صالات مطارات المملكة.وتأتي المذكرة لتعزيز التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين من خلال العمل على تفعيل ثلاثة مسارات، تتمثل في: تفعيل ميثاق الملك سلمان العمراني في صالات التنفيذي، وإثراء مفهومه وتطبيقه في الصالات وتعزيز تجربة المسافرين، إضافةً إلى الإسهام في تمكين منتجات المصممين المحليين وتقديم الاستشارات من خلال تمكين منظومة تطوير قطاع التصميم وتضمين منتجات المصممين المحليين في الصالات التنفيذية، فيما يركز المسار الثالث على تفعيل الشراكة المجتمعية والتواصل وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة.وجرت مراسم التوقيع في صالة "التنفيذي" الدولية بالرياض، حيث مثل هيئة فنون العمارة والتصميم الرئيس التنفيذي الدكتورة سمية بنت سليمان السليمان، فيما مثل شركة "التنفيذي" الرئيس التنفيذي جلبان بن محمد الجلبان.وأكدت الدكتورة السليمان، بأن هذه المذكرة ستسهم في تعزيز التوجه العام باعتماد ميثاق الملك سلمان العمراني كمبدأ توجيهي في التصميم وإثراء قيم الميثاق بالعمل مع شركاء الهيئة، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة جزء من التوجهات الإستراتيجية للهيئة نحو إثراء القطاع والارتقاء به، بالإضافة إلى تفعيل إشراك المواهب المحلية المتميزة في المجالات التي تختص بها الهيئة.من ناحيته، قال الجلبان: إن هذه المذكرة تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تحقيق إستراتيجة الشركة، وتعكس اهتمامنا في إبراز هوية وثقافة المملكة في صالات التنفيذي كونها تعد بوابةً لضيوف بلادنا في جميع المطارات وذراعاً قوياً ومهماً لتحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني، ونسعى في "التنفيذي" من خلال هذه المذكرة إلى إثراء تجربة الضيوف عبر عدد من البرامج والتصاميم التي تتماشى مع ميثاق الملك سلمان العمراني، وكذلك المشاركة في دعم المصممين المحليين؛ بما يسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية لقطاع التصميم.// انتهى //21:05ت م0214