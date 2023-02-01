بروكسل 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واسقدمت المفوضية الأوروبية خطة صناعية للصفقة الخضراء؛ لتعزيز القدرة التنافسية في صناعة صافي الصفر في أوروبا ودعم الانتقال السريع إلى الحياد المناخي.وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا لين خلال مؤتمر صحفي، أن الخطة تهدف إلى توفير بيئة أكثر دعماً لتوسيع نطاق القدرة التصنيعية للاتحاد الأوروبي للتقنيات والمنتجات الصافية الصفرية المطلوبة لتحقيق أهداف المناخ الطموحة في أوروبا.وأضافت أن الخطة الأوروبية تعتمد على المبادرات الأوروبية السابقة وعلى نقاط القوة في السوق الموحَّدة للاتحاد الأوروبي، مكملة للجهود الجارية في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية.وتقوم الخطة وفق الجهاز التنفيذي الأوروبي على أربع ركائز: بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها ومبسطة، وتسريع الوصول إلى التمويل، وتعزيز المهارات، والتجارة المفتوحة لسلاسل التوريد المرنة.ومن المقرر أن تطرح المفوضية، اقتراحاً لقانون صناعة صافي الصفر، بتحديد أهداف القدرة الصناعية الصافية الصفرية، وتوفير إطار تنظيمي مناسب لنشرها السريع، وضمان السماح المبسط والسريع، وتعزيز المشاريع الإستراتيجية الأوروبية، وتطوير المعايير لدعم توسيع نطاق التقنيات عبر السوق الموحَّدة.//انتهى//21:05ت م0215