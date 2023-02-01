لندن 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسانخفض متوسط أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الخامس على التوالي متأثرة بارتفاع سعر الفائدة الرسمي وزيادة معدل التضخم.وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض متوسط أسعار المنازل في بريطانيا نهاية شهر يناير المنصرم بنسبة 0.6 % ، إلى 258,297 جنية إسترليني.كما تراجع معدل نمو أسعار المنازل السنوي إلى 1.1% للعام 2022 في شهر يناير، مقارنة مع ديسمبر 2.8 % .// انتهى //21:16ت م0217