الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسكشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن حزمة برامجها ومسلسلاتها الرمضانية الجديدة للعام الحالي, وذلك خلال حفل أقامته في ملعب مرسول بارك.وكثَّفت الهيئة جهودها خلال المدة الماضية؛ لإرضاء جميع الأذواق بضم نخبة من النجوم الذين سيُثرون الشاشة بتحفة من الأعمال الجديدة ذات طابع حواري وترفيهي، إضافة إلى حضور لافت للدراما المحلية.ويأتي برنامج "ذات" في موسمه الثاني على شاشة السعودية بمقدمة برامج الدورة الرمضانية, بعد ما حقَّق البرنامج في موسمه الأول نجاحاً واسعاً،الذي يقدمه سامي الجابر ليحاور ضيوفاً مميزين يخرج بعضهم لأول مرة في البرامج الحوارية، ويعاود برنامج "مراحل" ظهوره للموسم الثاني عبر شاشة SBC ويقدمه الإعلامي علي العلياني، حيث حقَّق البرنامج في موسمه الأول نجاحاً لافتاً ومشاهدات مليونية.وسيكون للمشاهد موعد مع المسابقات عبر برنامجي " أسمك فرش" ، و "الكاش في الطريق" إضافة إلى ذلك ستقدم الهيئة عبر قنواتها وإذاعاتها باقة متنوعة من البرامج الإنسانية والدينية والحوارية والترفيهية.وستقدم الهيئة خلال رمضان 2023م مجموعة منوعة من المسلسلات, يأتي في مقدمتها المسلسل الدرامي "قرة عينك" الذي يجمع حياة الفهد وريم عبدالله, ويلامس المسلسل الذي يبث على القناة السعودية العديد من فئات المجتمع، وللجانب الكوميدي حضور من خلال مسلسلي " برودكات"، و" نتفلوركس" اللذين يعرضان على شاشة SBC, حيث تأتي هذه الأعمال من بطولة ومشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في المملكة والخليج والوطن العربي.يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تعِد المشاهدين بحلة جديدة من الأفكار والأعمال التي تتواكب مع الطفرة الكبيرة التي تعيشها السعودية على جميع الجوانب من خلال الدورات السابقة والجديدة لتكون حاضرة بمحتوى يرتقي لذائقة المشاهد.// انتهى //21:22ت م0218