جدة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واستنطلق - غداً- منافسات أكبر بطولات الجولة الآسيوية في روزنامة موسم 2023، بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة،التي تستمر 4 أيام، وذلك في ملعب ونادي رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وتضم قائمة المشاركين في البطولة في نسختها الخامسة، ما يقارب 120 لاعبًا من نُخبة لاعبي الجولف وأفضل المواهب في الجولة الآسيوية والفائزين بالبطولات الكبرى، من بينهم المحترفون السعوديون عثمان الملا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف، حيث سيتنافسون على لقب البطولة ومجموع الجوائز التي تبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.وعبّر كُلٌّ من الأمريكي بروكس كيبكا، ومواطنه بوبا واتسون، عن حماسهم واستعدادهم التام للمشاركة في منافسات أكبر بطولات الجولة الآسيوية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة بمشاركة مواطنيهما هارولد فارنر، حامل اللقب، والنجم فيل ميكيلسون، حيث أكد الثنائي أنهما في حالة بدنية ممتازة حاليًّا على الرغم من الصعوبات التي واجهتهما في الموسم الماضي من إصابات وانقطاع عن المنافسات لمدة طويلة.من جانبه، أكد بطل النسخة الماضية فارنر، أنه سيعمل للدفاع عن لقبه بكل قوة، مشيرًا إلى امتلاكه ذكريات جميلة في ملعب ونادي رويال غرينز ورغبته في تكرار إنجازه السابق وتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.// انتهى //21:34ت م0219