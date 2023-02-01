تونس 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واسالتقى فخامة الرئيس قيس سعيِّد رئيس الجمهورية التونسية، اليوم، معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، الذي يزور العاصمة تونس حالياً.وسلَّم الدكتور آل فهيد - خلال اللقاء- فخامتَه قلادة المنظمة من الطبقة الممتازة، مؤكداً ضرورة تنويع الأنشطة السياحية؛ لتشمل الأنشطة الثقافية والاستشفائية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية في تونس.//انتهى//23:00ت م0234