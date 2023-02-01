مقديشو 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واسدانت الحكومة الصومالية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وأكدت "الخارجية الصومالية" في بيان لها اليوم، رفضها جميعَ الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.وأعربت عن خالص تعازيها لحكومة باكستان وشعبها ولذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.//انتهى//23:02ت م0235