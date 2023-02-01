سياسي / الصومال تدين الهجوم الإرهابي على مسجد بيشاور
الأربعاء 1444/7/10 هـ الموافق 2023/02/01 م واس
مقديشو 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واس
دانت الحكومة الصومالية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأكدت "الخارجية الصومالية" في بيان لها اليوم، رفضها جميعَ الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعربت عن خالص تعازيها لحكومة باكستان وشعبها ولذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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23:02ت م
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