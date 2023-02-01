الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 14 مزادًا علنيًّا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 210 عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في المدة ما بين 1 إلى 2 فبراير 2023م.وأوضح المركز أن العقارات تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد الأرض الطيبة بالمدينة المنوّرة الحضوري الإلكتروني، ثم مزاد أصول الشمال الإلكتروني لبيع عقارات واقعة في كل من تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، ثم مزاد شرق الإلكتروني لبيع عقارات تقع في المنطقة الشرقية، ثم مزاد سمو الطائف الإلكتروني لبيع عدد من العقارات بمدينة الطائف، ثم مزاد خيرات جدة الإلكتروني ومزاد خيرات جدة الحضوري، ثم مزاد مرابح جنوب الرياض الذي يقام على عقارات متنوعة في منطقة الرياض وضواحيها، ثم مزاد بهيّات الجنوب الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمنطقتي عسير وجازان، ثم مزاد نسائم مكة الحضوري الذي يقام على عقارات بمكة المكرمة، ومزاد خير المدينة الحضورية، الذي يقام على عقارات بالمدينة المنورة، ومزاد أسوار جدة الثاني الإلكتروني، الذي يقام على عقارات بمحافظة جدة، ثم مزاد نوادر الرياض ومزاد سرايا ومزاد ألماسة التي تقام على عدد من العقارات بالعاصمة الرياض، وللراغبين بالمزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع على حساب مزادات إنفاذ عبر منصة تويتر (@infathAuctions).يذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدُّ مركزًا حكوميًّا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.// انتهى //23:08ت م0236