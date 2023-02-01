الرباط 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة في المغرب، منافسات كأس العالم للأندية التي ستستمر إلى غاية 11 فبراير الجاري، بمشاركة سبعة أندية هي الهلال السعودي بطل القارة الأسيوية، والوداد البيضاوي، الفائز بالدوري المغربي والأهلي المصري وصيف بطل أفريقيا، وريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا، وفلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا.وانطلق حفل الافتتاح بعدد من اللوحات الفنية التي تبرز جوانب من التاريخ والتراث المغربيين، واستعراض شعارات الفرق المشاركة، قبل انطلاق مباراة الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي.يذكر أن فريق الهلال السعودي سيواجه في هذه المنافسات يوم 4 فبراير الجاري الوداد الرياضي المغربي على أرضية مركب الأمير عبدالله في الرباط، لحساب ربع نهائي الكأس.//انتهى//23:14ت م0237