واشنطن 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واسأعلنَ بنكُ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفعَ أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي إلى 0,25 نقطة.وأكدَ البنك في بيان صحفي في ختام الاجتماع الأول لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023م رفعَ سعر الفائدة ربع نقطة؛ لمواجهة التضخُّم السريع.وأوضح أنه تم تعيين معدل سياسة البنك الآن إلى النطاق المستهدف من 4.5 إلى 4.75 %، كما هو متوقع.وأشار البنك، إلى تراجع التضخُّم إلى حدٍّ ما لكنه لا يزال مرتفعاً، مع التأكيد على أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة.//انتهى//23:18ت م0239