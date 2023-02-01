حائل 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسينطلق رالي حائل تويوتا الدولي 2023 غدا بالمرحلة الاستعراضية، ويمتد المسار على ثلاثة أيّام عبر الصحاري المحيطة بالمدينة مشكلاً عدّة تحدّيات تتألف من 85 ٪ من الصحراء المفتوحة، و10 ٪ من المسارات الجبلية، و5 ٪ من الكثبان الرملية في النفود الكبير.وتتكون قائمة المشاركين النهائية من 34 سيارة، من ضمنها 6 سيارات "نموذجية" (بروتوتايب) ضمن فئة تي1، و7 سيارات مدرجة في خانة سيارات سلسلة الإنتاج التجاري كروس كانتري ضمن فئة تي2، و10 مركبات خفيفة الوزن في فئة تي3، و11 مركبة في فئة تي4 ، إلى جانب رالي وطني موازٍ، مخصص للطواقم المحلية المشاركة على متن سيارات انتهى تصنيفها أو تقع خارج المجموعات والفئات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).وفي مقدمة فئة السيارات، ستنحصر المنافسة بين سيارتي تويوتا هايلوكس، بقيادة الفائز برالي داكار خمس مرات ناصر العطية، والأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني، وبين سيارة إكس-ريد ميني جون كوبر ووركس بلاس، بقيادة البولندي المخضرم كريستوف هواوتشيفس وملاحه لوكاش كورزيا.في حين انسحب البطل السعودي بزيد الراجحي، بعد تعرضه لإصابة طفيفة بعد حادث تزلج تعرض له في أثناء قضائه عطلته في فرنسا، حيث كشف آخر تقرير لحالته الصحية وجود كسر شبيه بالشُعرة في الضلع الخامس الأيمن الأمامي، بالإضافة إلى إصابة طفيفة في الغضروف الضالعي؛ مما اضطره للانسحاب بناءً على توصية طبيبه، وعدم المشاركة خلال منافسات الرالي هذا العام.وتأتي المنافسة على فئة تي1 الوطنية من فريق حرس الحدود السعودي وسائقه خالد الفريح، وزميله الفرنسي سيباستيان ديلوني، ومحمد التويجري، وهاني الشمري، على متن سيارتي نيسان معدلتين، فيما قرر السائق السعودي ياسر بن سعيدان، الانتقال في آخر لحظة من فئة تي1 مع تويوتا للمشاركة في فئة تي3 مع كان-إم، حيث سيواجه تسعة سائقين موهوبين من بينهم حامل اللقب فرناندو ألفاريز، ووصيفة نسخة العام الماضي السعودية دانية عقيل، والكويتي مشاري الظفيري، والبطل السعودي صالح السيف، والهولندي كيس كولين (جي رالي تيم أو تي3)،الذي سيكون الوحيد الذي لا يشارك على متن مركبة كان-إم في فئة تي3.كما شهدت فئة تي4 إضافة بمشاركة السائق القطري خالد المهندي وملاحه البرتغالي بيدرو سانتوس، في حين أكد زميله في فريق بولاريس لويس ماريا هيندرسون بأنَّ الإيطالي خوان كارلوس كارينياني، سيكون ملاحه على متن مركبة "آر آر برو آر"، ومن بين أبرز المرشحين للفوز بهذه الفئة نجد حامل اللقب كريستيانو باتيستا، على متن مركبة ساوث ريسينغ كان-إم، واليافع باو نافارو، والإيطالي ميشال تشينوتو.// انتهى //23:19ت م0240