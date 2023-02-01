القدس المحتلة 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واسوَثَّقَت محافظة القدس هدمَ جيش الاحتلال خلال الشهر الماضي 69 منشأة فلسطينية، في مناطق مختلفة من القدس، وتسلم 74 إخطاراً بالهدم، واعتقال 324 فلسطينياً، بينهم 60 طفلاً، خلال اقتحامه الأحياءَ والمنازلَ الفلسطينية، كما وَثَّقَت استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة العشرات من أحياء القدس.وقالت محافظة القدس في تقريرها الشهري اليوم: إن 4408 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، بحماية من جيش الاحتلال، وكذلك المصادقة على ثلاثة مخططات استيطانية لإقامة وحدات استيطانية جديدة في المدينة المقدسة.//انتهى//23:20ت م0241