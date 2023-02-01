رفحاء 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واساختتمت أمس، رحلة "هايكنج مسار درب زبيدة"، لنشر ثقافة المشي والهايكنج والوعي الصحي واكتشاف التاريخ والطبيعة على مدى يومين، بمشاركة العديد من هواة المشي "الهايكنج"، ومحبي التراث والطبيعة، الذي امتد من بركة الثليماء 7 كلم شرق رفحاء إلى روضة أم العصافير 48 كلم جنوب المحافظة مروراً بأبرز معالم درب زبيدة التاريخي "بركة الجميمة ، وقرية زبالا التاريخية، وقصر هارون الرشيد، وموضع الخيلان، ومسجد القبيبات"، بجولة بلغت مسافتها 53 كيلو متراً سيراً على الأقدام.وأوضح لـ "واس" الرحَّال مساعد الزيد، رئيس نادي الجوف للمشي والهايكنج - قائد الفريق- أن رياضة «الهايكنج» ممتعة، وتتطلَّب لياقة بدنية جيدة، كما أنها مليئة بالتأمل في البيئة والطبيعة والتعرف على الآثار بالمملكة، وتندرج ضمن رؤية 2030 التي تمكن المجتمع من العيش في حياة صحية تسهم في رفع معدل الفئة العمرية للمجتمع في محاربة الأمراض المزمنة.// انتهى //23:20ت م0242