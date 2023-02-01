اقتصادي / البنك المركزي السعودي يرفعُ معدلَ اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس
الأربعاء 1444/7/10 هـ الموافق 2023/02/01 م واس
الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس
قرَّر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 %.
يأتي ذلك في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
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