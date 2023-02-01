الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأجرى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، اتصالاً هاتفياً مع معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت، - اليوم- وذلك بمناسبة بدء توليه مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون.وهنأ معالي وزير الخارجية دولة الكويت، معالي الأمين بمناسبة توليه عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله وفق توجيهات أصحابِ الجلالةِ والسموِّ قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم.من جانبه، أعرب معاليه عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لمعالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح على التهنئة، ولأصحابِ الجلالةِ والسموِّ قادة دول مجلس التعاون –حفظهم الله ورعاهم- على منحه هذه الثقة الكبيرة وهذا التكليف العظيم، مؤكداً عزمه على السعي لتحقيق الأهداف السامية للمجلس، لما فيه خير ورخاء لدول و شعوب مجلس التعاون، متطلعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات في إطار العمل الخليجي المشترك على مختلف الأصعدة الإقليمية والعالمية.// انتهى //23:23ت م0245