مقديشو 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واساتفق قادة كلٍّ من جيبوتي وإثيوبيا وكينيا، اليوم، على التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب في الصومال.وأكدت الدول في ختام القمة الرباعية حول الأمن ومكافحة الإرهاب التي انعقدت في العاصمة مقديشو بمشاركة كلٍّ من الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، بدء عمليات بحث وطرد مسلحي (الشباب) الإرهابية من الصومال.واتفقت الدول على احترام سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، إضافة إلى التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب وعدم تسلل حركة الشباب إلى دول الجوار.//انتهى//23:37ت م0247