المنامة 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واسقرَّر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25 % إلى 5.50 %، يأتي ذلك على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي؛ لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في البحرين.كما رُفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.00 % إلى 5.25 %، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.00 % إلى 6.25 %، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.50 % إلى 6.75 %.//انتهى//23:52ت م0248