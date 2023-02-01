الرباط 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادي المغربي-الإسباني، برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ونظيره الإسباني بيدرو شانشيز الذي يزور الرباط حالياً.وتم الإعلان - خلال أعمال المنتدى- رفع حجم الاستثمارات الإسبانية في المغرب بما يقارب 800 مليون يورو، خاصة في المجال الزراعي والأسمدة، والطاقات المتجددة، ورفع حجم الصادرات والواردات المتبادلة.وتضمَّنَت أعمال المنتدى عدداً من المباحثات في مجال الاقتصاد وسبل تعزيزه وتفعيله، بالإضافة إلى تنويع المشاريع المشتركة، وزيادة حجم المبادلات التجارية لتشمل مجالات متعددة.//انتهى//23:52ت م0249