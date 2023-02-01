الدوحة 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واسقرَّر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.وأوضح المصرف في بيان له اليوم، أن قراره يهدف إلى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكداً أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، كما سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.وأبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع (QCBDR) عند نسبة 5 في المئة وسعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند نسبة 5.50 في المئة، كما أبقى سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند نسبة 5.25 في المئة.//انتهى//23:56ت م0250