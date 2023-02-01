ينبع 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واستشهد المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع "تاريخية ينبع"، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، العديد من الفعاليات المتنوعة، وذلك تزامناً مع رحلة الكروز السياحية التي تصل لميناء ينبع التجاري كل أسبوع.وتتضمن الفعاليات البيت التراثي ومركاز الحي والكتاتيب والصناعات والحرف اليدوية وركن القهوة السعودية، ومنصة للعروض التقليدية ومركزاً لزوار حي الصور التراثي، إلى جانب عددٍ من الألعاب الشعبية المتنوعة التي تزخر بها المحافظة.يذكر أن ينبع تعد من أهم الوجهات السياحية على البحر الأحمر.// انتهى //00:05ت م0001