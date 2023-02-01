جدة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أمس، وفدًا عراقيًا رفيع المستوى يرأسه رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، في منفذ "جديدة عرعر"، وذلك بهدف مناقشة سُبل تسهيل قدوم المعتمرين العراقيين ضمن إجراءات ميسرة.كما تفقد معالي وزير الحج والعمرة، ومعالي مدير عام الجوزات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، والوفد المرافق لهم، سير العمل في منفذ "جديدة عرعر" بمنطقة الحدود الشمالية، للوقوف على التسهيلات والخدمات المُقدمة للمعتمرين والزوار القادمين من جمهورية العراق الشقيقة بعد تسجيل المنفذ قدوم أكثر من 120 ألف معتمر عراقي منذ بداية فتحه للمعتمرين مطلع العام الجاري 1444هـ.وبدأ الربيعة جولته التفقدية للمنفذ بالاطلاع على الأعمال والتسهيلات التي تقدمها جميع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ "جديدة عرعر"، والوقوف على سير العمل في ساحات المنفذ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدوم المعتمرين والزوار ضمن إجراءات سهلة وميسرة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لهم، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.ووقف معالي وزير الحج والعمرة على سير الأعمال الإنشائية في صالة الحجاج والمعتمرين التي يجري تنفيذها حاليًا وفق أحدث التجهيزات التي تضمن سلاسة إنهاء إجراءات القدوم، بالإضافة لخدمات المراقبة الصحية، وخدمات وزارة الحج والعمرة، والخدمات الأخرى المقدمة لتحقيق راحة ضيوف الرحمن، وتلبي احتياجاتهم ورغباتهم.واطلع على شرح موجز عن الأدوار المنوطة بالجهات الأمنية والصحية واللوجستية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل وصول ضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، والجهود المبذولة لتيسير إنهاء إجراءات دخول المعتمرين خلال وقت قياسي، بالاستفادة من التسهيلات الجديدة للمعتمرين والتي يأتي من أهمها تمديد تأشيرة العمرة من 30 يوم إلى 90 يومًا.وشدد وزير الحج والعمرة على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال المنفذ، في ظل الدعم المستمر والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، بما يُلبي تطلعات ضيوف الرحمن، ويسهم في تأديتهم لمناسكهم بطمأنينة ويسر.يُذكر أن منفذ "جديدة عرعر" الحدودي يُعد المنفذ البري المعتمد لدخول الحجاج والمعتمرين من جمهورية العراق إلى المملكة، وأُعِيدَ افتتاحه لاستقبال المعتمرين في شهر صفر الماضي من العام الجاري 1444هـ، وذلك امتدادًا لجهود التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية في منظومة الحج والعمرة.// انتهى //00:29ت م0002