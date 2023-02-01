ينبع 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عدداً من البرامج التدريبية، ضمن البرنامج الوزاري تنمية مهارات الوعي لدى المعلمين (واعي)، لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات، مستهدفةً معلمي ومعلمات الدراسات الإسلامية وعلم النفس والاجتماع والدراسات الاجتماعية والمعلمين والمعلمات المكلفين بتدريس المهارات الحياتية.وتهدف البرامج إلى توفير تدريب نوعي للفئات الأكثر ارتباطا في الفئة المستهدفة من خلال تنمية مهارات الوقاية للحماية من خطورة وأضرار المخدرات لدى المعلمين، مما يسهم في توفير نوع من الحماية الاستباقية للفئة المستهدفة وعائلاتهم والمجتمع المحيط بهم لتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية وبناء القيم لديهم.وتناولت البرامج عددًا من المحاور من أهمها: مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية والمهارات الوقائية لمخاطر المخدرات على الطلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وأسباب تعاطي المخدرات، والتعرف على الإدمان ومهارات الرفض وتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، والأضرار الناتجة عن المخدرات، والحماية الاستباقية وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة وإيضاح دور مدير المدرسة كذلك تحسين كفايات المعلمين في مهارات التوعية، ودور الأسرة.// انتهى //00:30ت م0003