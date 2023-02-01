جدة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسزار أمين عام مجلس الأمناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمين عام مؤسسة حفظ النعمة الأهلية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد أمس، جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة.وتجول أمين مؤسسة حفظ النعمة على مرافق الجمعية، مستمعاً لشرح من مدير عام الجمعية أحمد حربي المطرفي عن ما تتضمنه أقسام الجمعية، وأبرز جهود الجمعية ومنجزاتها وبرامجها خلال 2022 .وأشاد بن سعيد بجهود الجمعية المتنامية وبفريق العمل وأتمتمة العمليات داخل الجمعية وبحصولها على 4 شهادات ايزو وعلى 99.83 في درجة الحوكمة في آخر تقييم.// انتهى //00:32ت م0004