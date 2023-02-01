نيويورك 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 6.92 نقطة، بما يعادل 0.02%, ليغلق عند 34092.96 نقطة،بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 231.77 نقطة أو 2.00%, ليغلق عند 11816.32 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 42.61 نقطة أو 1.05%, ليغلق عند 4119.21 نقطة.‏// انتهى //00:43ت م0005