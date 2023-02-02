الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسكرم معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في "ليلة صوت الأرض" المخصصة لتكريم الفنان طلال مداح، مساء اليوم، عائلة الراحل على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة الرياض أمام حضور كبير من الأمراء والشعراء والموسيقيين والإعلاميين السعوديين والخليجيين والعرب.كما كرم سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الأستاذ أحمد فاروق، عائلة الفنان طلال مداح، وتم إطلاق اسم "صوت الأرض" على استوديو SSL، أحد استوديوهات مرواس تكريماً لقيثارة الشرق وعائلته.وبمناسبة تكريم الراحل طلال مداح وعائلته ألقى معالي المستشار تركي آل الشيخ كلمة قال فيها: "اليوم نتشرف بتكريم فنان قائد للأغنية السعودية وسعيدين بهذا الإقبال وهذا التنظيم، مخاطبا عائلة الراحل: "إن شاء الله تصير ليلة من ألف ليلة وتصير في التاريخ أنتم أبناء فنان عظيم، من حقكم ترفعون راسكم في بلدكم، اليوم في تكريم أبوكم".وتعد "ليلة صوت الأرض" واحدة من أكبر الكرنفالات الفنية، حيث سجلت حضور أكثر من 43 فنان وفنانة من جميع أنحاء العالم العربي؛ للمشاركة في تكريم الراحل طلال مداح، وتفاعلا مع التغريدة التي نشرها معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والتي حصدت تجاوباً واسعاً؛ يعكس قيمة المطرب طلال مداح الفنية وقامته الإبداعية بين فناني الأمة العربية.// انتهى //02:39ت م0009