الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :سمو ولي العهد يستقبل وزيرة خارجية فرنسافيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمين عام منظمة التعاون الإسلاميأمير نجران يتفقد قوات حرس الحدود في المنطقةالجبير يستقبل وزير الخارجية الثاني في سلطنة بروناي دار السلامملتقى "الاحتفاء باللغة العربية للشعوب الإسلامية" ينطلق غداًالرويلي ونائب وزير الدفاع الوطني التركي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكريمساعد وزير الدفاع يستقبلُ نائب وزير الدفاع الوطني التركيمدني الدمام يخمد حريقاً بمستودع في حي المحمدية بلا إصاباتالربط الخليجي: توقيع عقود تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع جنوب العراق الأسبوع المقبلأمين مجلس التعاون يهنئُ القيادة الرشيدة بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس آسيا 2027«ساما» يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسباول: «المركزي الأميركي» لم يقرر بعد متى سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة«الطاقة الذرية»: إيران غيرت في تصميمات تستخدم في إنتاج اليورانيوم دون إبلاغناوأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان («عام الشِّعر» في موطنه): لا تنهض الفنون والآداب ولا تتعمّق حضارات الأمم إلا في ظلّ الاستقرار السياسي للدول، والنهضة الفكرية لها، وكذلك الدعم والاحتفاء من قبل الحُكّام والقائمين على شؤون البلاد والعباد.وأعتبرت إن ما نعيشه من نهضة ثقافية وحضارية لافتتين ما هو إلا ترجمة واقعية لهذا الدعم والتمكين بالفكر والعقل، والأخذ بأسباب التقدم والتطور، والنهل من كل العلوم والفنون التي أثمرتها عقول العلماء والمفكرين. اليوم تأتي موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام (2023م) بـ»عام الشعر» كتأكيد حقيقي على ما تحظى به الثقافة من دعم واحتفاء ورعاية وتمكين، من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وهو احتفاء له دلالته ورمزيّته الذي يتمسّك بالجذور، فالشعر يعدّ الشجرة الأرقى في فنوننا القولية، بل إنه ضمير الأمم ولسان حالها والحافظ لتاريخها بتجليّاته كافة.، الأمر الذي يعكس الشأو العظيم الذي يحظى به الشعراء.ورأت أن الشعر فضلاً عن قيمته في أداء أدوار مختلفة فإنه يبرز كقيمة جمالية ترسّخ تفرّد بلادنا في كونها موئل الفصاحة وسحر البيان، فيكفيها شرفاً أن نزل القرآن الكريم المُعجز بلغتها، بل أنه تحدّى فصحاء الأمم بهذه اللغة حتى باتت اللغة الأعمق والأرصن والأكثر سحراً وجاذبية، فقد حيّرت هذه اللغة أرباب البيان، وكان شعراء هذه الأرض هم رُسل الجمال والحضارة والبيان المُعجز.وأوضحت أن المملكة كانت -ولا تزال- العمق الحضاري والإسلامي، وموطن الشعر مذ كان الأداة التعبيرية الأرقى والأبلغ لأبناء هذه الأرض المباركة.وزادت : اليوم يأتي هذا القرار بتسمية العام بـ»عام الشعر» ليعطي دلالة أكيدة أن بلادنا تسير على خط متوازٍ يجمع بين الأصالة والمعاصرة والتحديث والتطوير، في انطلاقة نحو المستقبل دون التخلي عن الجذور، وبسير حثيث مدروس يسترشد برؤية طموحة عميقة شاملة لم تغفل التشبّث بالجذور، ولم يثنها هذا التشبث عن اللحاق بركب الحضارة الذي يشهد تسارعاً لا يمكن تجاهله.وختمت : وزارة الثقافة بإدارتها الاحترافية التي نشهدها قادرة على تعزيز الحضور المدهش للشعر والعمل وفق نهج تشاركي مع الجميع لتقديم جهد إبداعي خلاق يليق بهذه الأرض وعراقتها وتاريخها، وهو المؤمّل في أن نرى -كما اعتدنا- شراكات استراتيجية تعزز قيمة الشعر وحضوره واحتضان مبدعيه.وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( الأمن الغذائي ) : الأزمة الغذائية العالمية تلقي بتبعاتها الخطيرة على اقتصادات وقدرات كثير من الدول، وتهدد استقرار كثير من الشعوب، مع تزايد أعداد الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي أو ضعف مستوياته، ناهيك عن أزمات سلاسل الإمداد والتضخم الحاصل الذي يواجهه العالم.وأضافت : من هنا تكمن أهمية استراتيجية المملكة لترسيخ أمنها الغذائي والأخذ بأسبابه بتعظيم الموارد الوطنية، ومنظومة الخزن الاستراتيجي المتقدمة، ونجاحاتها في تجاوز مفهوم الوفرة فقط، إلى تعزيز مستمر للاستدامة بعيدة المدى، وخارطة طموحة لمنظومة الإنتاج، واتساع جغرافيا الاستثمار الزراعي وصناعاته وتأمين قوي لسلاسل الإمداد.وختمت : أيضاً هناك أبعاد أخرى مهمة في معادلة الأمن الغذائي بالمملكة، وأهمها اتساع عدسة الرؤية السعودية لتشمل أيضاً المحيط الإقليمي، من خلال الاستثمار في مشاريع زراعية بأحدث التقنيات، والتي تتجاوز مشكلات التربة والمياه والمناخ، وتحقق إنتاجاً أوفر وجودة أفضل للصحة والبيئة، وها هو صندوق الاستثمارات العامة يقود هذا الطموح بمشاريع الزراعة العمودية في المملكة والمنطقة، وبذلك يعيدنا، اعتزازاً إلى عمق الرؤية السعودية لمفهوم الأمن الغذائي واقتصاداته المستدامة لاقتصادها الوطني والحلول للشعوب// انتهى //07:17ت م0013