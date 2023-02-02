المدينة المنورة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسنفّذت إدارة تعليم المدينة المنورة مبادرة بعنوان " طفولة آمنة " لاكتساب المجتمع المدرسي والأسر مهارات التعامل مع طلاب الطفولة المبكرة والمساهمة في مواجهة التحديات والمشكلات لهذه المرحلة للارتقاء بمستوى العملية التعليمة .وتهدف المبادرة التي نُفذت على مدى يومين، إلى توعية منسوبات المدرسة بخصائص النمو لطلاب هذه المرحلة وحاجتهم وأساليب التعامل المناسبة لهذه المرحلة العمرية والتعرف على الصعوبات التحصيلية والمشكلات السلوكية لطلاب الطفولة المبكرة.كما تهدف المبادرة إلى كيفية التعامل معها وتنمية مهارات إدارة الصف لمعلمات الصفوف المبكرة والتعرف على الأساليب الإجرائية والإدارية في معالجة المشكلات في مدارس الطفولة المبكرة وإيضاح المهام والأدوار التربوية لمنسوبات المدرسة وأولياء الأمور في مدارس الطفولة المبكرة وزيادة مهارات أولياء الأمور (الأسر) في التعامل مع أبنائهم .// انتهى //08:16ت م0014