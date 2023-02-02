بغداد 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسالتقى نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي.وأوضحت الخارجية العراقية في بيان لها اليوم ، أن الجانبين بحثا مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة في العراق على مُختلِف الصُعُد، وأهمّية تعزير آليّات التعاون الثنائيّ بين البلدين ، إضافة إلى مناقشة التحديات الأمنيَّة التي تواجه المنطقة.// انتهى //09:17ت م0015