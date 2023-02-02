القدس المحتلة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مناطق متعددة في قطاع غزة.وأفاد شهود عيان، أن القصف الإسرائيلي طال غرب مدينة غزة ووسط القطاع، ملحقًا أضرارًا جسيمة في ممتلكات الفلسطينيين، وقد تصدت المضادات الأرضية للطائرات المغيرة، كما سمع دوي انفجارات في مستوطنات غلاف قطاع غزة، بعد تعرضها لرشقات من القذائف، التي أطلقت من القطاع، ردًا على القصف الإسرائيلي.وقي ذات السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات، طالت 18 فلسطينيًا بعد اقتحام عدة بلدات وقرى فلسطينية.// انتهى //10:05ت م0020