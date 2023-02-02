الأسياح 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأنهت بلدية محافظة الأسياح التابعة لأمانة منطقة القصيم خلال شهر يناير لعام 2023م ، أعمالها لمعالجة أشكال التشوه البصري بالمحافظة لتحسين المشهد الحضري.وأوضح رئيس بلدية الأسياح المهندس غازي بن مهلم الظفيري، أنه تم معالجة حفر الشوارع والتشققات الإسفلتية بطول 9452 م2 ، ورفع 17283 طناً من المخلفات الإنشائية ، ومعالجة نحو 48 متراَ مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، كذلك تم إصلاح ومعالجة الأرصفة المتهالكة بطول 6644 م2 مع طلائها، وصيانة عددٍ من أعمدة الإنارة التالفة بعدد 73 عامود ، ورفع الحواجز الخراسانية بعدد 11 حاجز , و معالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء بعدد 7 حاويات , كما شملت الأعمال تحسين الأشجار والمسطحات الخضرا ء بطول 1268 متر.// انتهى //10:11ت م0021