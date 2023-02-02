أبهـا 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسنظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، مسابقة للمشاريع الابتكارية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي بمشاركة 14 منشأة تدريبية بمعدل ما يقارب 26 مشروعاً.وتوّج مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي اليوم، متدربي الكلية التقنية بأبها بالمراكز الأولى والثانية في المسابقة بعد دراسة وتقييم المشاريع المشاركة، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العمري.من جانبه أوضح عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، أن المشاريع الفائزة جاءت نتيجة تدريب وصقل للمهارات بالكلية، وتميز وابتكار من المتدربين المشاركين، ومتابعة مستمرة من مشرفي مركز الموهبة، حيث شاركت الكلية بمشروع ( المستشفى الذكي بتقنية RF ID) للمتدرب (عبدالسلام عامر عسيري)، ومشروع (المراقبة الذكية للبيوت والمنشآت باستخدام الذكاء الاصطناعي) للمتدرب (رائد سلطان العمري)، إلى جانب مشروع (تصميم مدينة ذكية صديقة للبيئة) للمتدرب (عاصم أحمد جديبا).// انتهى //10:12ت م0022