الرباط 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، حول تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مخصصةً اهتماماً كبيراً لأعمال الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي ينعقد بالرباط اليوم برئاسة رئيسي الحكومتين.وأخبرت عن رفع ممثلي 14 دولة عربية، خطة مطورة لمكافحة الارهاب إلى مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إقرارها، وذلك خلال الاجتماع السابع للجنة العربية العليا المعنية بإعداد المشروع الذي عقد يوم أمس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض.وواصلت صحف الرباط رصدها لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور الباكستانية إلى 100 قتيل وعشرات المصابين.وتناقلت إعلان واشنطن، عن فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف صناعة الطائرات المسيرة.// انتهى //10:19ت م0023