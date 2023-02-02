إسلام آباد 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تقديم قيادة المملكة العربية السعودية التعازي والمواساة للرئيس الباكستاني في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.واهتمت بتعهد مجلس الوزراء الباكستاني خلال اجتماعه أمس بتوفير كافة الموارد لبناء قدرات القوات الأمنية و تجهيزها بالأسلحة الحديثة لتكون قادرة على التصدي للموجة الجديدة للإرهاب التي تشهدها البلاد.وأخبرت عن توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 350 سلة غذائية في منطقة دادو بإقليم السند الباكستاني ضمن المساعدات الغذائية التي يقدمها المركز للمتضررين من الفيضانات.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى تسجيل التضخم في باكستان أعلى مستوى له في خمسة عقود وتجاوز أعلى مستوى له في 47 عاما، حيث بلغ معدل التضخم 27.6٪ في يناير 2023.// انتهى //10:28ت م0024