العيدابي 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسحرص الكثير من زوار مهرجان جازان الثامن للعسل، المقام حالياً في محافظة العيدابي، على تذوق أنواع العسل المعروضة في أرجاء المعرض، الذي يقدم خلاله 55 نحالاً من داخل المنطقة وخارجها أنواع مختلفة من العسل.ولدى وصول الزائر مقر المهرجان بالمركز الحضري بالمحافظة، يمتع ناظريه من زاوية إلى أخرى ويشاهد عسلاً مختلف ألوانه وطعمه ومصدره، من أشجار في الأعالي أو سفوح الجبال وبطون الأودية الخضراء، وتمثل فيها أشجار السد العملاقة القاسم المشترك لمملكة النحل، فيما يأخذ المهرجان بالمجان ابتسامة المتذوقين من الرجال والنساء والأطفال للعسل في أجواء مميزة يعلوها الفرح بما يجدونه من متعة التسوق .وحرص منظمو المهرجان على سلامة كميات العسل المعروضة من حيث جودتها العالية، بعد إخضاعها للكشف المخبري، بما يضمن للمشتري جودة المنتج, فيما يواصل المهرجان فعالياته وسط حضور مميز من أهالي المنطقة وزوارها، بهدف دعم تجارة تربية النحل وبيع العسل وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة العيدابي والمنطقة بوجه عام، فضلاً عن التعريف بإمكاناتها السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع جعلها منطقة جذب سياحي لكثير من الزوار من داخل المنطقة وخارجها .// انتهى //11:03ت م0034