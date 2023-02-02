تربة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسحققت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة، خلال العام المالي السابق 2022م نسبة 98% من مستهدفات الخطة التشغيلية للجمعية للعام ذاته ، بواقع كفالة 499 يتيماً ويتيمة ورعاية 178 سيدة من أمهات الأيتام.وأوضحت الجمعية في تقريرها التشغيلي السنوي لعام 2022م، أنها تضطلع في نشاطاتها بعدة مشروعات، أبرزها مشروع كفالة الأيتام الذي قام في العام المنصرم برعاية الأيتام بمبلغ إجمالي 1.432.800 (ريال)، إلى جانب مشروع كفالة أم اليتيم بإجمالي مبلغ 516.100 (ريال).وأفادت أن منجزات الجمعية شملت أكثر من 50 مشروعاً وبرنامجاً ومبادرة خلال العام 2022م، منها مشروع (غذائي) الذي أطلقته الجمعية لدعم السلال الغذائية للمحتاجين وذوي الأيتام، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 167 أسرة بإجمالي مبلغ 694.250 (ريال)، إلى جانب مشروع (تفريج كربة) الذي يهتم بتفريج كرب الأسر وسد حاجاتها الطارئة والملحة حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 39 أسرة بإجمالي مبلغ 610,654 ريال.وأبانت الجمعية في تقريرها، أن مشروعاتها شملت مشروعاً متفرداً عُني بخدمة ضيوف بيت الله الحرام ينضوي تحته ثلاثة مشروعات (إفطار صائم بساحات المسجد الحرام، سقيا الحاج، وجبة حاج) بلغ إجمالي المستفيدين خلال عام 2022م أكثر من 1.154.390 مستفيداً بواقع تكلفة إجمالية 3.779.440 (ريال).كما وعملت الجمعية على الاهتمام بأدق التفاصيل لمستفيديها من أبنائها الأيتام وذويهم، حيث شملت مستهدفات مشروعاتها مشروع (كسوة الشتاء) الذي بلغ عدد المستفيدين منه 501 يتيم ووالدته بإجمالي مبلغ 321.700 (ريال)، إلى جانب مشروع (كسوة العيد) الذي بلغ عدد المستفيدين منه 569 يتيم ووالدته بإجمالي مبلغ 170.700 (ريال).وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل بن سعد الطريفي، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية، أن الجمعية بذلت جهداً يسترعي الانتباه خلال العام المنصرم 2022م، حيث أخذت على عاتقها الالتزام بمستهدفات المملكة للقطاع غير الربحي في رؤية المملكة 2030 وانطلقت لخدمة الأيتام وذويهم من أبناء وبنات المحافظة، لتمتد إلى المساهمة في العمل الخيري التطوعي في رحاب المشاعر المقدسة تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأشار الطريفي، إلى أن الجمعية تسعى من خلال عملها الدؤوب إلى الريادة في العمل الخيري المتخصص ودعم اليتيم ليصل إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال رسالتها المتمثلة في رعاية وتأهيل الأيتام وذوي الظروف الخاصة بمحافظة تربة من خلال بيئة عمل شفافة ومتعاونة مع الآخرين تساهم في جعلهم بناة للمجتمع.ولفت الانتباه إلى أن الجمعية حرصت على أن يواكب المستفيدين من أبنائها وبناتها الأيتام عجلة التطور التي ترتكز على العلم والاكتفاء الذاتي للمستفيدين، حيث أطلقت مبادرة (علم يتيماً) التي تضم 9 مشروعات علمية بلغ عدد المستفيدين منها 796 مستفيداً خلال عام 2022م بتكلفة إجمالية 942.165 (ريال).وحول أوقاف واستثمارات الجمعية، أبان الطريفي أنه بلغت نسبة الإنجاز في أوقاف الجمعية الثلاثة 100٪ كما يبلغ عدد المستفيدين من الأوقاف 1379 مستفيداً، فيما تبلغ التكلفة الاجمالية لوقفي (مكة، وتربة) 10.500.000 (ريال) بينما تسلمت الجمعية وقف الدكتور طامي بن هديف كهبة للجمعية ويعود ريعه لكفالة أيتام المحافظة.// انتهى //11:08ت م0037