صامطة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسرفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال شهر يناير الماضي 2400 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس عبدالله بن حمد عواف، أن الفرق الميدانية قامت بمعالجة 270 متراً مربعاً من حفر الشوارع، وصيانة 1453متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة، وإزالة ورفع 7 سيارات متهالكة، ومعالجة 2100 متر طولي من دهانات الأرصفة، إضافةً لصيانة 870 متراً طولياً من الإنترلوك، وإزالة ورفع 42 حاجزاً من الحواجز الخرسانية، وصيانة 338 عمود إنارة، وتسوير 59 مبنى قيد الإنشاء.// انتهى //11:08ت م0038