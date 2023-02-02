الطائف 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسقام أمين الطائف المكلف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي بجولة تفقدية لأعمال ومشاريع البلديات المرتبطة بمحافظتي رنية والخرمة ضمن برنامج جولاته التي ستغطي 10 بلديات مرتبطة بالأمانة خلال الفترة المقبلة.والتقى في بداية الجولة بمحافظ الخرمة شاكر الشريف، بحضور رئيس بلدية الخرمة المهندس خالد الذيابي وأعضاء المجلس المحلي ووكلاء الأمانة والمختصين، واستمع إلى احتياجات الأهالي من دعم للخدمات البلدية في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية، كما استعرض الجهود البلدية خلال الفترة الماضية، والمشروعات المنفذة.وأشار أمين الطائف المكلف إلى استمرار الأعمال البلدية وتنفيذ المزيد من المشروعات، مؤكداً أن هناك توجه للتكامل مع القطاع الخاص وإفساح الفرصة لمشاركة فعالة لرجال الأعمال لتنفيذ المزيد من الأعمال والاستثمارات التي تخدم المحافظة وقاطنيها.كما وقف على عدد من المواقع المخصصة لتنفيذ مشاريع تنموية مستقبلية لمواكبة الاحتياجات والتطلعات بما يخدم السكان وحتى العابرين من المنطقتين الوسطى والشرقية إلى الطائف والعاصمة المقدسة من الزوار والمعتمرين والحجاج.وواصل المهندس ناصر الرحيلي جولته إلى محافظة رنية والتقى بمحافظها قباس الحارثي بحضور رئيس بلدية رنية المهندس مطلق السبيعي وأعضاء المجلس المحلي، وجرى بحث احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية، واستعراض المشاريع القائمة والجاري العمل فيها والمستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة الخطط التنموية والتطويرية بالمحافظة، وسبل تعزيز الاستثمار البلدي بما يغطي العديد من القطاعات.ثم وقف على مشروع المدينة الصناعية, مطلعاً على عدد من المشروعات البلدية الخدمية، وبحث متطلبات تدعيم البنية التحتية للمحافظة، وأهاب ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي، كما شدد على أهمية تنمية الاستثمارات البلدية وإشراك القطاع الخاص في برامج وخطط التنمية في رنية، كما وقف خلال الجولة على إنجاز المشاريع المنفذة، ومراحل العمل بالمشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ والمشاريع المخطط تنفيذها، مع التشديد على أهمية سرعة إنجاز المشاريع البلدية في الوقت المحدد لها، ووفق المواصفات الفنية المعتمدة لتسهم في رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للأهالي.وحث المهندس الرحيلي المسؤولين ببلديتي رنية والخرمة على مضاعفة الجهود لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة بالمحافظتين، مشيداً بالجهود المبذولة والأعمال التطويرية المنفذة التي تعكس توجه ومبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.// انتهى //11:11ت م0039