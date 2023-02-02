جدة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسوقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أمس، اتفاقية شراكة لإقامة وتطوير وتشغيل 14 مستودعًا بمساحات مرنة في المدينة الصناعية الأولى بجدة، وفق أنظمة ذكية ومؤتمتة لتوفير حلول لوجستية سريعة ومؤقتة لدعم الصناعيين وروّاد الأعمال، وتحفيز الاستثمار بقطاع التجزئة.وأفادت "مدن" أن المشروع يتضمن إنشاء وإقامة مستودعات رقمية ومؤتمتة بالكامل بدون تدخل بشري باستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات الكاملة التي تتيح إمكانية الوصول إلى وحدات التخزين باستخدام تطبيق الهواتف الذكية (أقفال الأبواب الذكية)، كما يوفر نظام خدمة العملاء الأفضل في فئته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مما يتيح الدعم الفوري الشامل.وبينت "مدن" أنه سيتم تشغيل هذه المستودعات طبقًا لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp)، الذي يسهم في تعزيز معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، ضمن منظومة الخدمات والمنتجات المحفزّة للاستثمار بالمدن الصناعية.// انتهى //11:15ت م0041