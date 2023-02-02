تونس 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، فحوى اللقاء الذي عقد أمس، بين الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد الذي يزور تونس حاليًا.وسلطت الضوء في الشأن الفلسطيني على إدانة جامعة الدول العربية، لتصعيد الاحتلال الإسرائيلي هجماته المميتة وتدابيره العقابية ضد السكان من المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.وعرجت صحف الخميس على اتفاق زعماء جيبوتي وإثيوبيا وكينيا، على بدء عمليات بحث وتدمير لطرد مقاتلي الشباب الإرهابية من الصومال.وأوردت صحف تونس إدانة الحكومة الصومالية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان وأسفر سقوط قتلى وجرحى.// انتهى //11:23ت م0043