مكة المكرمة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واساستعرضت أمانة العاصمة المقدسة أبرز المنجزات والأرقام التي حققتها خلال الفترة من 1444/6/1 هـ حتى 1444/6/29هـ، والذي تم تقديمها للعملاء والمستفيدين.وجاءت المنجزات حول ما تم تحقيقه وإنجازه على أصعدة البلاغات والعمليات، والعناية بالعملاء، ووحدة إيجاد الحلول، والخدمات الخارجية، والمبادرات التي تعمل عليها الأمانة مثل: مستمرون وتسهلت ومواساة، حيث بلغ عدد من تم خدمتهم 61.084 عميلًا ومستفيداً.من جهة أخرى، ضبطت الأمانة 4 مستودعات مخالفة لتجميع الحديد و المكيفات، وذلك تمهيدًا لبيعها بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، فيما جرى ضبط مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق عشوائية وعدم وجود وسائل السلامة، مما أسفر عنها مصادرة 25 أسطوانة غاز و 15 أسطوانة أكسجين، مع إغلاق المواقع على الفور، كما تواصل الأمانة إلزام ملاك الأراضي بإزالة مخلفات البناء في عدد من المواقع ضمن معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.//انتهى//11:47ت م0046