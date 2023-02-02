الخرطوم 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بتَسَلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس، رسالة خطية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك في كافة المجالات.وأبرزت تحذير عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس، من أن البلاد لن تبقى على حالها إذا لم ينفذ اتفاق جوبا للسلام.وأشارت صحف الخميس، إلى توقيع السودان والمغرب أمس، اتفاق تعاون مشترك في مجال الصيد البحري، والإستفادة القصوى من المياه الإقليمية.وتطرقت إلى إقرار الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بالسودان أمس، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023، والقوانين والتعديلات المصاحبة لها.وأخبرت عن بدء الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى السادس للشبكة الإفريقية للتميز الطبي، بمشاركة أربعة عشر دولة إفريقية، وعددًا من المنظمات المعنية.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه، إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد عمليات الهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، ومخططاتها لتهجير قرى فلسطينية في القدس.// انتهى //11:48ت م0047